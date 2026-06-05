В Котельниче одобрили проект школы с бассейном и стадионом на 461 ученика
В Котельниче проект строительства новой школы на 461 учащегося получил положительное заключение. Об этом сообщил пресс-центр правительства Кировской области.
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Проект предусматривает строительство двух блоков: учебного корпуса и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. На территории разместят стадион с беговыми дорожками и площадкой для мини-футбола, пять площадок для подвижных игр, а также зоны для баскетбола и волейбола. Для учеников оборудуют отдельную зону отдыха.
Кроме того, у школы появится участок, где дети смогут заниматься садоводством и выращиванием сельскохозяйственных культур.