В Котельниче проект строительства новой школы на 461 учащегося получил положительное заключение. Об этом сообщил пресс-центр правительства Кировской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Котельниче одобрили проект школы с бассейном и стадионом на 461 ученика Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области В Котельниче одобрили проект школы с бассейном и стадионом на 461 ученика Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области Следующая фотография 1 / 2 В Котельниче одобрили проект школы с бассейном и стадионом на 461 ученика Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области В Котельниче одобрили проект школы с бассейном и стадионом на 461 ученика Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Проект предусматривает строительство двух блоков: учебного корпуса и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. На территории разместят стадион с беговыми дорожками и площадкой для мини-футбола, пять площадок для подвижных игр, а также зоны для баскетбола и волейбола. Для учеников оборудуют отдельную зону отдыха.

Кроме того, у школы появится участок, где дети смогут заниматься садоводством и выращиванием сельскохозяйственных культур.

Анна Кайдалова