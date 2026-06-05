Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Котельниче одобрили проект школы с бассейном и стадионом на 461 ученика

В Котельниче проект строительства новой школы на 461 учащегося получил положительное заключение. Об этом сообщил пресс-центр правительства Кировской области.

Предыдущая фотография
В Котельниче одобрили проект школы с бассейном и стадионом на 461 ученика

В Котельниче одобрили проект школы с бассейном и стадионом на 461 ученика

Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

В Котельниче одобрили проект школы с бассейном и стадионом на 461 ученика

В Котельниче одобрили проект школы с бассейном и стадионом на 461 ученика

Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Следующая фотография
1 / 2

В Котельниче одобрили проект школы с бассейном и стадионом на 461 ученика

Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

В Котельниче одобрили проект школы с бассейном и стадионом на 461 ученика

Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Проект предусматривает строительство двух блоков: учебного корпуса и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. На территории разместят стадион с беговыми дорожками и площадкой для мини-футбола, пять площадок для подвижных игр, а также зоны для баскетбола и волейбола. Для учеников оборудуют отдельную зону отдыха.

Кроме того, у школы появится участок, где дети смогут заниматься садоводством и выращиванием сельскохозяйственных культур.

Анна Кайдалова