Кай Метов, «Лукманов трибьют», «Урал батыр» и «Космическая Машка»

В ближайшую неделю в Уфе выступят группы «Черный кофе», «Лукманов трибьют», государственный оркестр Башкирии, оркестр CAGMO и певец Кай Метов. Любителей гастрономии ждут на традиционном летнем фестивале «Есть». В театрах покажут спектакли «Барышня-крестьянка», «Двое и море», «Урал батыр», «Садко» и другие. В кинотеатрах Уфы несколько кинопремьер: «Закулисье реальности», «Космическая Машка», «Дени и Мэни в кино!», «Шевели перьями!», «Момо» и «Побег из волшебного измерения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «Lookmanov трибьют» Дамир Лукманов

Фото: Булат Баширов Лидер группы «Lookmanov трибьют» Дамир Лукманов

Фото: Булат Баширов

Концерты

9 июня в ресторане «Максимилианс» состоится концерт хард-энд-хэви группы «Черный кофе» во главе с фронтменом и основателем Дмитрием Варшавским. В программу войдут такие хиты, как: «Вольному — воля», «Владимирская Русь», «Звездный водоем», «Листья», «Светлый металл», «Переступи порог», «Леди осень», «Это — рок!» и многие другие. Также поклонники группы услышат новые песни, написанные на стихи Александра Шаганова, Сергея Есенина и песни Владимира Высоцкого.

10 июня в ДК «Моторостроитель» государственный оркестр Башкирии представит программу «Симфоническая Вселенная». В программе концерта — симфонические киносюиты из популярных фильмов: «Гарри Поттер», «Титаник», «Один дома», «Властелин колец» и других.

11 июня в конгресс-холле «Торатау» оркестр CAGMO исполнит концертную программу-ретроспективу «Симфония МТВ» при свете свечей. В программе: песни Eminem, Madonna, The Black Eyed Peas, Nelly Furtado и других.

Лучшие татарские и башкирские хиты прозвучат на дискотеке 11 июня в парке аттракционов «Дустар». Хедлайнер — DJ Idrisov — включит для зрителей как душевное ретро, так современные танцевальные треки.

Группа «Лукманов трибьют» 11 июня выйдет на сцену MusicHall 27, чтобы исполнить песни из репертуара группы «Ляпис Трубецкой». Зрители смогут подпевать хиты «Ау», «Ты кинула», «Когда яблони цветут» и многие другие.

Кай Метов выступит во Дворце молодежи 12 июня. Кай Метов — певец, музыкант и композитор, автор многочисленных хитов. В творческом багаже артиста более десяти альбомов и хитов: Position №2, «Вспомни меня», «Роза чайная», «Где-то далеко идут дожди» — певец обязательно исполнит их на концерте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Мероприятия

12, 13 и 14 июня на парковке «Уфа-Арены» пройдет гастрономический фестиваль «Есть». Гости мероприятия смогут попробовать блюда и напитки, представленные десятками уфимских заведений общепита. Также в программе мастер-классы, концерты, выступления блогеров и руководителей предприятий общепита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Елена Бирюкова (справа) с дочерью Александрой Клоц в 2023 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Актриса Елена Бирюкова (справа) с дочерью Александрой Клоц в 2023 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Спектакли

6 июня в Башкирском государственном театре оперы и балета покажут спектакль «Барышня-крестьянка» по произведению Александра Пушкина. Соседские помещики Иван Петрович Берестов и Григорий Иванович Муромский не ладят между собой из-за разных взглядов на жизнь и способов ведения хозяйства. Вражда родителей не дает возможности их детям — Алексею и Лизе — познакомиться в уездном дворянском обществе. Находчивая девушка решает переодеться простой крестьянкой, дабы тайком от отца повидать молодого помещика, о котором до сих пор знала лишь понаслышке.

Спектакль «Двое и море» с участием актеров Елены Бирюковой и Георгия Дронова можно будет увидеть 7 июня во Дворце молодежи. В центре сюжета — странное переплетение судеб двух заблудившихся в жизни и обстоятельствах людей. По воле их рокового стечения они встречаются и сразу вступают в жесткий конфликт друг с другом... Но постепенно, шаг за шагом, они становятся близкими людьми.

8 июня в Башкирском театре драмы покажут спектакль по башкирскому народному эпосу «Урал батыр». Основное место в постановке занимает тема Бессмертия, которая органически переплетена с другими важнейшими темами — Жизни и Смерти, Добра и Зла, Власти и Народа.

9 июня в Башкирском государственном театре оперы и балета — опера «Садко». «Садко» — одно из самых известных произведений композитора Николая Римского-Корсакова. В ней выразительно передаётся вольный дух старинных былинных сказов, ярко и живописно рисуются картины народной жизни и быта древнего Новгорода, образы фантастического подводного царства.

«Волшебник изумрудного города» выйдет на сцену Русского драматического театра 10 и 11 июня. Ураган, разразившийся над Канзасом по воле злой волшебницы Гингемы, переносит девочку Элли и ее верного песика Тотошку в Волшебную страну. Как же им попасть обратно к маме и папе?.. Есть только один путь — по дороге, вымощенной желтым кирпичом, отправиться в Изумрудный город к мудрому Гудвину.

11 июня в Государственном академическом русском драматическом театре распахнет свои двери «Палата бизнес-класса». Как обещают представители театра, «лихо закрученная комедия положений не даст расслабиться ни на минуту ни зрителям, ни актерам». По сюжету некий чиновник Виктор Разницкий попадает в больницу. Там, на больничной койке, ему приходится решать различные вопросы: от финансовых, до личных. Главный герой вынужден прятать любовницу от жены, мужа любовницы от самой любовницы и врать всем для того, чтобы не упустить деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: режиссер Наталья Мещанинова, режиссер Николай Хомерики и актер Степан Девонин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Слева направо: режиссер Наталья Мещанинова, режиссер Николай Хомерики и актер Степан Девонин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кино

Ужасы «Закулисье реальности». Когда неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина, он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых жёлтых коридоров. В этом мире время и пространство не подчиняются логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом. В ролях: Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс, Лукита Максуэлл, Финн Беннетт и другие.

Комедия «Космическая Машка». Машка все свои 11 лет жизни прожила со с отцом-космонавтом на космодроме. Она умеет управлять самолётом, лодкой и отвечать за себя, но не знает, как живут ее сверстники. Чтобы обрести товарищей и привыкнуть к земной жизни, девочка отправляется в обычную школу в Петербурге, где и начинается череда ее невероятных приключений. В ролях: Татьяна Догилева, Михаил Тройник, Константин Плотников, Ольга Лапшина и другие.

Комедия «Дени и Мэни в кино!» Когда лабрадор Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею, они с другом-котом Мэни, привыкшие всегда быть вместе, впервые оказываются в разлуке. Погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, Дени постепенно понимает, что никакой успех не способен заменить семью, а искренность ценнее любых контрактов. В это же время Андрей переживает кризис в отношениях с невестой, и именно Дени помогает ему заново поверить в любовь. В ролях: Степан Девонин, Ольга Веникова, Руслан Князев, Виктория Разумейко и другие.

Мультфильм «Шевели перьями!» Каждую ночь юному орлу по имени Игги снится один и тот же сон — он парит в небе свободно и легко. Но наяву его мир совсем иной: это высокоразвитое общество птиц, настолько цивилизованное и благоустроенное, что его обитатели совсем разучились летать. Все меняется, когда Игги встречает свою новую одноклассницу Ив, без ума влюбленную в авиацию. Вдохновлённый ее увлечением, он наконец обретает смелость взглянуть в глаза собственной мечте — и впервые в жизни расправить крылья.

Фэнтази «Момо». Маленькая сирота Момо обладает удивительным даром — она может вдохновлять людей и пробуждать в них все самое лучшее. Однажды девочка замечает, что в её городе появились странные «серые господа», которые учат эффективно тратить своё время. Вот только люди от этого становятся все более несчастными, ведь в погоне за продуктивностью они растрачивают свои жизни. Момо объединяется с Хранителем времени и черепашкой-предсказательницей, чтобы понять, как избавить город от этих похитителей времени и вернуть его жителям потерянную радость. В ролях: Алекса Гудолл, Аралойин Ошунреми, Дженнифер Эмейка Петтерссон, Мартин Фриман и другие.

Мультфильм «Побег из волшебного измерения». Озорные братья-медведи Бриар и Брамбл и представить не могли, что однажды встретятся с легендарным Нянем — чудищем из древних сказаний. Получив от него таинственные силы, друзья оказываются в скрытом от глаз людей волшебном измерении, где царит веселый хаос, а воздух пропитан магией. Им предстоит научиться управлять своими способностями и найти свое место в этом удивительном мире, чтобы суметь вернуться домой.