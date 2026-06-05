Суд Волгограда признал законным штраф для «Почты России» за навязывание услуг

Арбитражный суд Волгоградской области отказал «Почте России» в удовлетворении иска о признании недействительным предписания регионального УФАС. В декабре прошлого года антимонопольщики усмотрели в действиях оператора почтовой связи злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / russianpochta Фото: t.me / russianpochta

Нарушение выражалось в отказе сотрудников оформлять письма через окна приема. Граждан принуждали либо самостоятельно заполнять корреспонденцию, либо соглашаться на отправку по завышенному тарифу. В ФАС посчитали такую модель работы компании навязыванием невыгодных условий потребителям.

24 декабря 2025 года служба выдала «Почте России» предписание. Оператор с ним не согласился и в конце марта этого года пытался оспорить решение ФАС в суде. 3 июня суд признал требования антимонопольного ведомства законными. Теперь, как отметили в пресс-службе УФАС, «Почте России» грозит административный штраф.

Нина Шевченко