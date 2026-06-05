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Росавиация одобрила производство двигателя, части которого производят на УМПО

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров вручил гендиректору Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александру Грачеву сертификат типа на двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, разработанный для ближнемагистральных пассажирских самолетов и самолетов-амфибий Бе-200. Двигатель производит ОДК с участием ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО). Об этом сообщает пресс-служба ОДК. Церемония вручения состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Сертификат типа означает, что двигатель отвечает требованиям летной годности и соответствует заложенным техническим характеристикам. Кроме того, наличие документа позволяет начать серийное производство изделия. Перед этим двигатель прошел комплексную программу испытаний.

Разработкой двигателя с 2019 года занималось рыбинское ПАО «ОДК-Сатурн». Участие в его изготовлении приняли другие предприятия корпорации — ОДК-Пермские моторы, московское ОДК-Салют, пермское ОДК-СТАР и ОДК-УМПО.

Уфимский завод производит литую заготовку промежуточного корпуса. По данным министерства промышленности Башкирии, работники ОДК-УМПО также выпускают такие детали для ПД-8, как отливки корпусов подшипников и переходники для корпуса приводных агрегатов. Продукция для ПД-8 производится в Центре технологической компетенции алюминиевого литья, который открылся на ОДК-УМПО в июле прошлого года. Кроме того, детали для нового двигателя производятся на участке с самым крупным российским изостатическим прессом.

В будущем ПД-8 планируется использовать для российских самолетов SJ-100.

Идэль Гумеров