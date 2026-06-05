Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: новые открытия, антистресс-идеи и летние коллекции одежды.

«Женевский» флагман 12 Storeez

Флагманский магазин 12 Storeez в Москве сменил адрес — со Столешникова переулка он переехал в «Женевский дом» на Петровке, туда, где раньше находился бутик Chanel. Пространство занимает 880 кв. м — это первый московский магазин бренда в обновленной интерьерной концепции, разработанный совместно с архитектором Полиной Дицман. В оформлении использованы натуральный камень, дерево, кожа, фактурные ткани и винтажные объекты. В новом магазине девять примерочных — каждая со своим дизайном — их можно бронировать заранее. Во время примерок тут предлагают кофе или игристое, для детей подготовлены наборы с раскрасками и конструкторами, а для питомцев — лакомства и миски с водой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Следующая фотография 1 / 3 Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez

Yudashkin — по новому адресу

Новый бутик Yudashkin открылся в Еропкинском переулке, в одном из исторических переулков города в районе между Остоженкой и Пречистенкой. Он задуман как пространство, объединяющее моду и искусство: объекты живописи и керамики продолжают архитектуру и настроение бутика. Одной из ключевых работ пространства стала картина Светы Исаевой «Мерцание» (Flicker) из серии «Ложное солнце» — отбором арт-объектов занимались креативный директор дома Галина Юдашкина и арт-директор Татьяна Миска. Экспозиция будет меняться раз в три месяца. Открывая новую модную локацию, бренд представил коллекцию одежды Resort — гардероб для лета в палитре молочных, пыльно-розовых, дымчато-серых, синем и черном оттенках. В нее вошли объемные кейпы с драпировкой, легкие жакеты, шелковый тренч, топы с фигурной линией декольте, топы-бандо, топы-блузы с рукавами-кимоно, прямые и широкие брюки, бриджи, а также платья в длине мини и макси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Следующая фотография 1 / 11 Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN Фото: YUDASHKIN

КИЭМ запустил тренировки

В Клиническом институте эстетической медицины (КИЭМ) появился аппарат для интервальных дыхательных тренировок Oxyterra. Они нацелены на стимуляцию митохондрий — энергетических центров клеток. Метод интервальной гипоксии Oxyterra помогает держать оксидативный стресс под контролем, гармонизирует состояние организма, налаживает сон и применяется в самых разных областях медицины: кардиологии, неврологии, пульмонологии, эндокринологии и антивозрастной медицине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 4

Жизнь девушки в кампейне PFM

Первой коллекцией бренда одежды из Екатеринбурга PFM стала Life of a Girl. В нее вошли объемные жакеты, рубашки, платья в стиле babydoll, джинсовые шорты, костюмы-трансформеры, миди- и макси-юбки в оттенках нежно-розового, голубого и желтого. Главной героиней съемки стала предпринимательница, модель и инфлюенсер Катя Голден.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: PFM Фото: PFM Фото: PFM Фото: PFM Фото: PFM Фото: PFM Фото: PFM Фото: PFM Фото: PFM Следующая фотография 1 / 9 Фото: PFM Фото: PFM Фото: PFM Фото: PFM Фото: PFM Фото: PFM Фото: PFM Фото: PFM Фото: PFM

Ирина Кириенко