Путин: инфляция в России по итогам года приблизится к 5,2%

Уровень инфляции в России к концу 2026 года должен приблизиться к 5,2%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. По его словам, рост инфляции замедлился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Инфляция в России приближается к 5,2% <...> Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний рост, снижение инфляции»,— заявил президент.

Владимир Путин назвал ключевой задачей властей запуск нового инвестиционного цикла в России. Он добавил, что ВВП в стране за январь-апрель 2026 года вырос на 0,2%. «Мы слышим критику со всех сторон, что у нас в экономике все пропало. Да, но мы опустились до того уровня, в котором страны ЕС живут долгие годы»,— добавил господин Путин.