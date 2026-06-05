Путин: уровень госдолга РФ составляет 16,4% ВВП

Уровень госдолга России составляет 16,4% ВВП. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Для сравнения господин Путин привел данные по еврозоне — госдолг вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели у Греции — 146%, у Италии — 137%, у Франции с 115% и Бельгии — 108%, добавил президент.

«У России, кстати,— 16,4%. Но плавающая такая цифра немножко... Некоторые наши эксперты показывают цифру 15,8%. Но, во всяком случае, несопоставимая величина», — отметил Владимир Путин.