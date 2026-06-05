Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Удмуртии в выходные

В предстоящие выходные на территории Удмуртии пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогнозируются грозы. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сегодня и завтра, 5 и 6 июня, установится ветреная погода с порывами ветра до 12 м/с. Температура воздуха в субботу ночью составит +9..+14°С, днем — +15..+20°С. В воскресенье, 7 июня, в ночное время суток она окажется в пределах +8..+13°С, днем — +17..+22°С.

В понедельник, 8 июня, столбик термометра ночью будет находится на отметке +7..+12°С, днем — +19..+24°С. По предварительному прогнозу, локальные кратковременные дожди сохранятся и на следующей неделе.