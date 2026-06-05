БПЛА атаковал территорию у АЗС в Курской области: есть пострадавшие и разрушения

Во Льгове Курской области беспилотник ВСУ ударил по территории у АЗС. В результате пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, 64-летняя женщина получила осколочные ранения груди, мужчина 1971 года рождения — контузию. Медики оказывают им помощь на месте, при необходимости пострадавших доставят в областную больницу.

Также на месте атаки поврежден бензовоз. Информация о последствиях уточняется.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что при обстреле деревни Лещиновка Глушковского района Курской области погиб 68-летний местный житель. Он получил смертельные ранения из-за прямого попадания снаряда в частный дом.

Алина Морозова