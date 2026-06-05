На Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении в 2028 году запустят проект по добыче лития

В 2028 году планируют запустить пилотный проект по освоению лития на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении. В пятницу, 5 мая, на ПМЭФ-2026 было подписано соответствующее соглашение с компанией «Газпром нефть». Об этом сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев в своем канале в MAX.

«Оренбургская область — один из самых перспективных регионов России для добычи лития из промышленных вод. Этот химический элемент стратегически важен для высокотехнологичных производств: от аккумуляторов и электромобилей до систем хранения энергии», — отмечает Евгений Солнцев.

По словам главы региона, запуск промышленной добычи лития в Оренбуржье откроет новую главу не только в развитии региональной промышленности, но и в укреплении минеральносырьевой базы России для высокотехнологичных отраслей.

Руфия Кутляева