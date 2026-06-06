«В сердце будет всегда оставаться "свой" заповедник»

5 июня, во Всемирный день окружающей среды, в России также отмечался День эколога. В 2026-м он проходил под знаком подготовки к еще более важной дате — 110-летию заповедной системы России, которое будет праздноваться в январе 2027-го. О том, что у заповедных территорий есть не только сотрудники, но и друзья, откуда эти друзья берутся и чем помогают, “Ъ” рассказала Елена Книжникова, председатель межрегионального общественного движения «Друзья заповедных островов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель межрегионального общественного движения «Друзья заповедных островов» Елена Книжникова

Фото: dzo Председатель межрегионального общественного движения «Друзья заповедных островов» Елена Книжникова

Фото: dzo

— Расскажите для начала, что это за острова? — Это образное название заповедных территорий. Если взглянуть на карту нашей страны, то заметно, что заповедные территории в каждом регионе — как островки живой природы. Наше движение было создано экоцентром «Заповедники» — это общественная организация, которая появилась 30 лет назад, чтобы обучать сотрудников отделов экопросвещения на заповедных территориях. Мы создали профессию экопросветителя на заповедных территориях — до этого ее в нашей стране не было. Она появилась после издания федерального закона №33 «Об особо охраняемых природных территориях» в 1995 году. В нем было впервые сформулировано, что заповедные территории — это не только научные и природоохранные учреждения, но и эколого-просветительские, и с этого момента мы отсчитываем историю экологического просвещения. Шесть лет назад мы создали благотворительный просветительский фонд «Заповедное посольство», и он стал связующим звеном между заповедными территориями и бизнес-компаниями, местными жителями, туристами. Фонд находит ресурсы для восстановления видов, научно-просветительских проектов, помогает сотрудникам природных территорий в трудных ситуациях и в профессиональном развитии, сотрудничает со многими странами, изучает их опыт, собирает лучшие практики мира, продвигает достижения нашей заповедной системы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Баргузинского заповедника. Ладохинское озеро.

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Виды Баргузинского заповедника. Ладохинское озеро.

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ — Вы видите результаты такой работы? — Есть три варианта эффекта от работы экопросветителя. Первый вариант — моментальный, когда ребенок или взрослый заинтересовался, ему понравилось, он что-то узнал. Это, как правило, «знаниевый» эффект. Второй эффект — «отношенческий» и более долгосрочный: например, люди, посетили заповедник и полюбили его. А дальше может возникнуть «поведенческий» эффект: узнав о проблемах заповедной территории, они решили помогать ей, реализовывать проекты, создали клуб друзей. Есть еще четвертый долгосрочный эффект, о котором мы мечтаем: чтобы эти люди потом приходили работать на заповедные территории или становились их друзьями и партнерами. — То есть чтобы все шли в вашу профессию? — Это совсем необязательно. Можно пойти в любую профессию, но при этом в их сердце будет всегда оставаться «свой» заповедник. За 30 лет нашей работы — из них движению друзей заповедных островов уже 25 — мы видим несколько поколений ребят, которые приходят работать в заповедники, а иногда говорят: «Мы были на ваших слетах и фестивалях 10, 20 лет назад, мы друзья такого-то заповедника». Они уже взрослые, сформировавшиеся люди, у них есть дети, и они продолжают мыслить экологично и помогать природе.

— Мы беседуем с вами во время фестиваля «Вдох» в Пицунде, где находится Пицунда-Мюссерский заповедник. — Да, совершенно верно, и в нашей программе участвует директор этого заповедника Сабина Лобода. Это очень красивый заповедник, охраняющий в том числе и реликтовые пицундские сосны, которые сегодня занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Наша общая идея очень проста: чтобы сохранить природную территорию, нужно, чтобы местные жители ее любили и становились ее друзьями. — Что такое друзья применительно к природе? — В любом отношении друзья — это навсегда. Если, например, человек однажды пришел помочь на субботнике, он волонтер. А если он что-то делает для природы каждый день, то он ее друг. Забота о природе, как о своем доме, становится образом жизни. Дружба наполняет нашу жизнь любовью, теплом, сотворчеством. К нашему движению присоединяются клубы друзей заповедных территорий разных направлений деятельности и разного возраста участников по всей стране. Это могут быть детские клубы, школьные команды, семейные, корпоративные команды, «серебряные» волонтеры… — Что такое «серебряные» волонтеры? Люди в возрасте? — Да. Это такое объединение людей, которые уже вышли на пенсию, но молоды душой, активны и хотят помогать. У нас, например, есть очень активная команда таких волонтеров — друзей заповедника Утриш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Можжевеловая роща на склоне, Большой Утриш

Фото: Игорь Архипов / Фотобанк Лори Можжевеловая роща на склоне, Большой Утриш

Фото: Игорь Архипов / Фотобанк Лори

— В том же Утришском заповеднике мне рассказывали, что очень активны и дети. Они говорят родителям: «Ты зачем это сорвал? Ты зачем взял черепаху? Положи на место». И родителям становится стыдно. Что известно науке о косолапых и кого они едят — Да, просвещая с юных лет, мы формируем экологическую культуру и мышление и в то же время через детей влияем на взрослых. Наша мечта — чтобы каждый гражданин у нас в стране стал другом природы. У нас есть слоган: «Узнай, полюби, сохрани». Человек должен быть осведомлен, что рядом с ним есть природные территории, нуждающиеся в охране, посетить их, почувствовать, полюбить — и захотеть сохранять их. В мировой практике национальные парки часто являются предметом гордости у людей. Очень важно объяснять, как жить в гармонии с природой, как ее беречь и как не причинять ей так называемое добро. — Что вы имеете в виду? — Например, если обнаружил слетка, птенца, который встает на крыло, не надо его брать в руки, пытаться спасти. Он подрос, мать выпихнула его из гнезда, и тут прибегают люди, уносят его от родителей. Не надо так делать. Или, например, сейчас на Черном море происходит активный выброс дельфинов на берег. Нельзя их толкать обратно в воду. Важно сразу вызвать специалистов — обратиться в центр спасения «Дельфа» в Краснодарском крае или в «Безмятежное море» в Крыму. Они проконсультируют, что делать, и сами окажут первую помощь животным. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид побережья Пицундо-Муссерского заповедника в Абхазии

Фото: Александр Карпенко / Фотобанк Лори Вид побережья Пицундо-Муссерского заповедника в Абхазии

Фото: Александр Карпенко / Фотобанк Лори В районе Анапы туристы очень часто забирают домой краснокнижных черепах Никольского, думая, что они будут хорошими домашними питомцами. К сожалению, черепахи заболевают и гибнут в неволе, поскольку дома нельзя обеспечить им нужные условия жизни — и так с большинством диких животных. Еще один важный момент, о котором не стоит забывать, находясь на природе: ходить лучше по оборудованным экотропам, чтобы не нарушить хрупкие экосистемы. А взятую с собой еду носить в вакуумных контейнерах, чтобы не привлекать запахами пищи диких животных. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники Баргузинского заповедника зафиксировали массовый дрейф байкальской нерпы на тающих льдинах

Фото: Заповедное Подлеморье Сотрудники Баргузинского заповедника зафиксировали массовый дрейф байкальской нерпы на тающих льдинах

Фото: Заповедное Подлеморье — А ведь некоторые специально их подкармливают… — Это самое печальное, что сейчас приходит с развитием внутреннего туризма в России. В результате дикие животные приучаются: где человек — там еда. И приходят к людям в деревни и даже в города. Дикая природа должна оставаться дикой, животные не должны приучаться к использованию того, что дает человек, потому что они разучатся добывать пищу естественным образом. Вот турист пришел, оставил еду, а дальше животное придет снова и будет требовать продолжения банкета уже у местных жителей, которые не собирались его кормить. Это очень опасно. В мировой практике категорически запрещен допуск в природу органических продуктов, будь то мусор или пища. Например, в Йеллоустонском парке все мусорные контейнеры металлические, с тяжелыми крышками с замком, чтобы медведь не смог его открыть, никакой огрызок нельзя в лесу выкинуть, хоть это и органика,— получите штраф. — Как люди об этих правилах узнают? — У них постоянная, системная просветительская деятельность в школах и в национальных парках. Плюс там на природу выходят с гидами, которые обо всем информируют и отвечают за поведение людей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иллюстрированный плакат о правилах поведения в лесопарке, установленный защитниками дикой природы

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Иллюстрированный плакат о правилах поведения в лесопарке, установленный защитниками дикой природы

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ — Вы профессиональный биолог? — Да, биолог-охотовед. Училась в Университете народного хозяйства, параллельно работала в Печоро-Илычском заповеднике на Северном Урале, в девственных лесах Коми. Второе мое образование — по специальности «экология мегаполиса», РХТУ им. Д. И. Менделеева. — Не раз слышала от профессиональных ученых-биологов, что «зеленые» не всегда действуют во благо, нередко они плохо понимают, что творят. Иркутских медведей готовят к отстрелам — К сожалению, такое тоже бывает. В любом деле важно опираться на экспертов, в заповедниках и национальных парках они есть. Мы часто соединяем клубы друзей с такими экспертами в регионах.

— В следующем году грядет 110-летие заповедной системы России. Вы будете его как-то отмечать? — Обязательно. Первым в нашей стране был создан Баргузинский заповедник, это произошло 29 декабря 1916 года по старому стилю, 11 января 1917 года — по новому, и это стало точкой отсчета для всей нашей заповедной системы. Для нас это повод больше рассказывать о природе, о том, почему важно ее сохранять. Мечта — запустить юбилейную пиар-кампанию по всей стране, рассказать всем, что такое заповедные территории, как их сохранять, зачем они нужны, как жить с ними рядом, не нанося вреда ни им, ни людям. Ведь заповедные территории ограничивают местных жителей: там нельзя ни охотиться, ни рыбачить, ни рубить лес, ни собирать грибы и ягоды. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Русское географическое общество Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате : [Издание официальное]. – СПб., 1917. – № 18. Отдел первый. – 20 января 1917. Ст. 107. Об установлении Баргузинского, Забайкальской области, охотничьего заповедника Фото: Русское географическое общество Следующая фотография 1 / 2 Фото: Русское географическое общество Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате : [Издание официальное]. – СПб., 1917. – № 18. Отдел первый. – 20 января 1917. Ст. 107. Об установлении Баргузинского, Забайкальской области, охотничьего заповедника Фото: Русское географическое общество Местные жители зачастую становятся нашими главными противниками. И наша задача — объяснить им, что для них главная альтернатива заработка — это экологический туризм. Но для этого нужно быть просветителем, знать правила развития туризма, уметь оценивать рекреационную нагрузку, создавать экологические тропы, чтобы потоки туристов бережно перенаправлять. Это целая наука, и наши заповедные территории могут этому обучать.

Беседовала Наталия Лескова