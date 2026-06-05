«Инкаб Холдинг» приобрел производителя кабельных систем для ЦОД

Производитель оптического кабеля «Инкаб Холдинг» закрыл сделку по приобретению контрольного пакета (51%) в группе компаний «Альфатек» — одном из ведущих российских разработчиков и производителей структурированных кабельных систем для центров обработки данных, объектов промышленности и корпоративной инфраструктуры. Сделка была закрыта в мае. Ее сумма не раскрывается.

Действующие собственники и ключевая команда «Альфатек» сохраняют операционное управление и продолжат развитие бизнеса в составе холдинга в качестве стратегических партнеров по технологическому и коммерческому развитию.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе «Инкаб Холдинга», интеграция активов позволит компании замкнуть производственную цепочку — от выпуска оптического кабеля до создания готовых претерминированных решений для ЦОД «под ключ» с обеспечением долгосрочной системной гарантии до 25 лет.

Среди ключевых факторов сделки в «Инкаб Холдинге» выделяют глобальную трансформацию ИТ-инфраструктуры под задачи искусственного интеллекта, структурный дефицит мощностей на отечественном рынке ЦОД, а также ограничение доступности и удорожание импортного оборудования.

Благодаря сделке «Инкаб Холдинга» сможет выйти в высокомаржинальный проектный сегмент, получить прямой доступ к крупнейшим корпоративным заказчикам (банки, IT-холдинги, энергетика, госсектор), усилить продуктовую линейку и расширить географию присутствия, включая экспансию на рынки СНГ и дружественных стран.

По оценке холдинга, интеграция «Альфатек» в среднесрочной перспективе способна обеспечить более 20% прироста консолидированной выручки группы при уровне рентабельности приобретаемого направления свыше 15%. Основной синергетический эффект планируется получить за счет кросс-продаж, консолидации R&D и объединения клиентских баз.