Первый зампред ВТБ назвал альянс с Wildberries «рестартом розницы» и путем к «торговле счастьем»

Первый заместитель президента—председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на ПМЭФ-2026 представил партнерство с Wildberries как стратегический скачок банка в новую потребительскую реальность. В его картине мира маркетплейсы уже стали «торговцами счастьем», тогда как банки исторически остаются «торговцами деньгами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пьянов представил партнерство с Wildberries как стратегический скачок банка в новую потребительскую реальность

Фото: Предоставлено ВТБ Дмитрий Пьянов представил партнерство с Wildberries как стратегический скачок банка в новую потребительскую реальность

Фото: Предоставлено ВТБ

Альянс, по словам топ-менеджера, позволяет преодолеть этот разрыв и дает ВТБ то, чего невозможно было достичь простым копированием экосистем: доступ к технологической скорости, гибкости и десяткам миллионов активных клиентов.

Господин Пьянов объяснил, почему ВТБ выбрал Wildberries, а не другие проекты, такие как «Зеленая цена». Многократные расчеты показали: при текущем уровне партнерских тарифов и известных объемах транзакций клиентской базы банка вхождение в капитал другого игрока просто не окупалось.

Альянс же с Wildberries в банке называют «новым рестартом розницы», несмотря на признаваемую сложность интеграции двух разных корпоративных культур. ВТБ сознательно уступает партнеру лидерство на начальном этапе, рассчитывая, что невмешательство регуляторов позволит сохранить «экономику доверия» и превратить союз в историю успеха. Сам банк в результате рассчитывает стать «неоклассическим» — научившимся вместе с сильным технологическим партнером превращать деньги в потребительскую ценность.