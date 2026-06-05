В 2026 году заводы «Сибура» планируют увеличить производство на 3–4%
Предприятия холдинга «Сибур» рассчитывают по итогам этого года нарастить выпуск продукции на 3–4%. Об этом сообщает РБК Татарстан.
По словам председателя правления компании Михаила Карисалова, «Нижнекамскнефтехим» сейчас выпускает чуть менее 2,5 млн тонн готовой продукции в год, а «Казаньоргсинтез» — 1,1 млн тонн.
Рост производства компания связывает с завершенной реконструкцией реактора полимеризации полиэтилена на «Казаньоргсинтезе». Еще одним драйвером называют запуск производства гексена.
Также глава компании заявил, что с 2028 года «Сибур» рассчитывает увеличить производство этилена после завершения проектов этилбензол-стирольной цепочки и металлоценового полиэтилена.