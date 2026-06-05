В Удмуртии прошли учения Росгвардии по беспарашютному десантированию с вертолета

Сотрудники спецподразделений Росгвардии «Соболь» и «Барс» в Удмуртии провели учения по беспарашютному десантированию. Об этом сообщили в региональном управлении федеральной службы.

«Цель занятий — совершенствование навыков быстрой и безопасной высадки сотрудников спецподразделений в условиях, при которых посадка вертолета невозможна»,— говорится в сообщении.

Сотрудники спецподразделений в полной боевой экипировке отработали высадку из зависшего в воздухе вертолета в двух случаях: по штурмовому канату с высоты 18 м, с использованием альпинистского снаряжения — с высоты 40 м.