В Оренбуржье 13 пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения

На территории Оренбургской области 13 пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения на использование водных объектов в рекреационных целях. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Заключение получили: пляж на Ириклинском водохранилище, п. Энергетик, Новоорского района (МАУ «ДОЛ «Мечта»), пляж «Солнечный плес» Верхне-Кумакского водохранилища (ООО «ВАП»), пляжи озер «Тузлучное», «Развал», «Малое городское», «Дунино», «Голодные воронки», «Большое городское» (6 пляжей ООО «Соленые озера»), пляж озеро Песчаное в парке строителей Орска (МУП «Городские парки»), пляж «Буревестник» р. Сакмара Оренбургская область, Бузулук, ул. Лесная поляна 1, ул. Лесная поляна 2 (2 пляжа МАУ ДО «ЦДО «Содружество»), городской пляж Бузулука, левый берег реки Самара (ООО «Делай город») и пляж базы отдыха «Тихая заводь» (ИП Мервазян А.А.).

По информации на 4 июня, отобрано 282 пробы воды водоемов и 115 проб песка на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и радиологические показатели. Все отобранные пробы соответствовали исследуемым показателям.

Руфия Кутляева