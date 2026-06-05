Тело жителя Салавата нашли в холодильнике на берегу реки Белой

Салаватский городской суд по ходатайству следователя заключил под стражу 35-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По версии следствия, в декабре 2025 года обвиняемый выпивал в квартире в Салавате. Во время застолья у него произошел конфликт с 67-летним знакомым, которого он избил до смерти. Далее салаватец купил старый холодильник, с помощью знакомого уложил в него тело убитого собутыльника и на арендованном грузовике вывез на берег реки Белой, где и оставил.

В мае этого года холодильник с трупом был найден. По отпечаткам пальцев личность трупа была установлена, после чего следователи вышли на обвиняемого.

Действиям знакомого, помогавшего обвиняемому скрыть тело, также будет дана правовая оценка, отметили в ведомстве.

Майя Иванова