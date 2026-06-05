УЗПМ представил свой подход к устойчивому развитию на фестивале «Природа города» в Перми

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), ведущий российский производитель современных противогололедных материалов под брендом «Бионорд», принял участие в экологическом фестивале «Природа города», который прошел в Перми. Мероприятие объединило представителей бизнеса, органов власти, общественных организаций и экспертного сообщества.

В рамках деловой программы фестиваля состоялась дискуссия «Роль промышленных предприятий в устойчивом развитии города». Специалисты УЗПМ рассказали о принципах организации ответственного производства, внедрении природоохранных технологий и о том, как промышленное предприятие может повышать экологическую безопасность городской среды.

В своей работе УЗПМ опирается на принцип трех «Э» – эффективность, экономичность и экологичность. Этот подход определяет как организацию производства, так и состав выпускаемой продукции для содержания дорог и городской инфраструктуры. На производственной площадке действует система природоохранного контроля. Качество атмосферного воздуха регулярно проверяют аккредитованные лаборатории, выбросы проходят многоступенчатую очистку, а сточные воды возвращаются в технологический цикл и используются повторно. Параллельно завод активно внедряет цифровизацию, что позволяет существенно сокращать бумажный документооборот и более рационально использовать ресурсы.

Те же принципы заложены в продуктовую линейку «Бионорд». Под этим брендом УЗПМ выпускает противогололедные материалы, антипылевые составы и специализированные моющие средства для дорог. Их применение позволяет коммунальным службам работать эффективнее – снижать количество выездов спецтехники, оптимизировать расход топлива и за счет этого уменьшать нагрузку на окружающую среду.

«Мы сознательно стремимся минимизировать воздействие производства на природу и при этом создавать продукты, которые помогают городам оставаться чистыми и безопасными круглый год, – отметил ведущий менеджер направления «Федеральные и региональные дороги и мосты» ТД «УЗПМ» Артем Довженко. – Летом это антипылевые составы и средства для мойки дорог, зимой – современные противогололедные реагенты, которые относятся к самому малоопасному, четвертому классу опасности. В отличие от традиционных песчано-соляных смесей, исторически применяемых в городском коммунальном хозяйстве, наши материалы изначально разработаны с заботой о почве и водных объектах. Они предотвращают избыточное засоление и оказывают гораздо более мягкое воздействие на экосистему».

Бережное отношение к окружающей среде – также неотъемлемая часть корпоративной культуры УЗПМ. Сотрудники завода участвуют в экологических акциях, проектах по раздельному сбору отходов и благоустройству территорий. На протяжении многих лет предприятие поддерживает общественные инициативы, направленные на улучшение качества городской среды в Пермском крае.

УЗПМ работает на рынке противогололедных материалов почти двадцать лет. Основное производство расположено в Краснокамске, где завод входит в число крупнейших работодателей города. Материалы «Бионорд» применяются более чем в пятидесяти регионах России и странах СНГ – на автомобильных дорогах и объектах транспортной инфраструктуры, промышленных предприятиях, в муниципальном хозяйстве и частном секторе. Продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 58427-2020 и включена в реестр «100 лучших товаров России». Ее экологическая безопасность подтверждена положительным заключением государственной экологической экспертизы. Среди ключевых наград компании – премия «Лучшие ESG-проекты России – 2025» и знак «Звезда качества».

ООО «УЗПМ»