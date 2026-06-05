Объем товарооборота между Татарстаном и Казахстаном по итогам прошлого года вырос на четверть и составил 946 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарооборот Татарстана и Казахстана вырос до 946 млн долларов

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Товарооборот Татарстана и Казахстана вырос до 946 млн долларов

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Господин Минниханов встретился с руководителем администрации президента Казахстана Романом Скляром на полях Петербургского международного экономического форума.

Во время встречи стороны обсудили реализацию совместных проектов и дальнейшее развитие сотрудничества в рамках российско-казахстанских отношений.

Анна Кайдалова