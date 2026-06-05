ИП из Москвы выплатит «Калашникову» 2,4 млн рублей из-за продажи игрушечных АК

Предпринимательница из Москвы заплатит 2,4 млн руб. концерну «Калашников» из-за продажи игрушечных автоматов АК-47 на маркетплейсах. Такое решение Арбитражного суда столицы от 28 мая «Ъ-Удмуртия» обнаружил в Картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Из решения следует, что ИП Алена Юрисонова продавала на маркетплейсе Ozon игрушечные автоматы с гидрогелевыми орбитальными пулями, используя товарный знак «АК 47». По данным на конец января, она реализовала товар на общую сумму в 1,2 млн руб.

«Спорные товары представляют собой уменьшенные модели автомата Калашникова (АК 47), следовательно, являются сходными до степени смешения с объемными товарными знаками истца»,— говорится в материалах дела.

Суд посчитал справедливым взыскать с ИП в пользу концерна двукратную стоимость реализованной продукции — 2,4 млн руб. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.