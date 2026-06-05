Независимые эксперты подтвердили соответствие системы экологического менеджмента Нововоронежской АЭС российским и международным стандартам

Система экологического менеджмента (СЭМ) Нововоронежской АЭС соответствует всем требованиям международного стандарта (ISO 14001:2015) и национального (ГОСТ Р ИСО 14001-2016). Такой вывод сделал международный орган сертификации «ДЭКУЭС» по итогам независимого инспекционного аудита, прошедшего на атомной станции с 1 по 3 июня 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Холодов Фото: Юрий Холодов

В ходе трехдневной проверки эксперты оценили функционирование и совершенствование системы экологического менеджмента, выполнение требований сертификации и реализацию экологической политики НВ АЭС. Аудиторы изучили документацию, отчеты и планы 19-ти подразделений предприятия.

По итогам инспекционного аудита Нововоронежской АЭС на год продлён сертификат, подтверждающий соответствие её системы экологического менеджмента требованиям национального и международного стандартов.

Эксперты также отметили сильные стороны в шести областях — лидерство, компетентность, планирование и управление, готовность к нештатным ситуациям, внешний обмен информацией, внутренний обмен информацией.

А эксперт по сертификации систем управления «ДЭКУЭС» Елена Ильина особо подчеркнула нацеленность руководства и коллектива предприятия на постоянное улучшение системы экологического менеджмента. «Повышая заинтересованность работников в экологически осмысленном, ответственном отношении к окружающей среде, руководство Нововоронежской атомной станции добивается хороших результатов»,— сказала она.

Отметим, что Нововоронежская АЭС направляет значительное финансирование на природоохранные мероприятия. Как следствие, показатели регулярного мониторинга свидетельствуют о том, что состояние окружающей среды в районе расположения НВ АЭС удовлетворяет всем санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям природоохранного законодательства РФ. Также атомщики постоянно проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии.

Кроме того, для сохранения баланса ихтиофауны, сдерживания роста фитопланктона и безопасной работы оборудования Нововоронежской АЭС проводит ежегодное зарыбление. Так, в 2025 году в пруд-охладитель выпущено 6 тонн молоди толстолобика.

Также сотрудники атомной станции постоянно участвуют в субботниках, конференциях, ссеминарах. Предприятием регулярно ведётся работа по экологическому просвещению, направленная на формирование экологической культуры, этики и ответственного отношения к окружающей среде. Ежегодно для общественности проводятся публичные презентации отчётов по экологической безопасности предприятия.