Нижегородские власти разработают мастер-план развития Сарова

Мастер-план развития закрытого города Саров разработают в Нижегородской области, сообщили в областном правительстве. Такие документы стратегического развития есть у четырех из десяти закрытых «атомных» городов России: Озерска, Снежинска, Трехгорного и Лесного, напомнили в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ключевые направления развития Сарова определят архитекторы, экономисты, социологи вместе с жителями, руководством РФЯЦ-ВНИИЭФ и муниципальными властями. «В мастер-плане будут отражены приоритетные проекты по улучшению городской инфраструктуры, социальной сферы в увязке с развитием производственной экономики, этапы реализации этих проектов, необходимые ресурсы и механизмы достижения поставленных целей», — говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Приволжье», Саров планирует добиваться присвоения статуса наукограда, который позволит привлечь дополнительное федеральное финансирование, обеспечить соцзащиту работников научно-производственного комплекса и международное научное и научно-техническое сотрудничество.

Владимир Зубарев