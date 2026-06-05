ВИА «Ариэль», «мизери» и «Холоп 3»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдет 50-й Ильменский фестиваль авторской песни с участием народного артиста РФ Олега Митяева. На концертных площадках выступят ВИА «Ариэль», музыкант Кай Метов, а также исполнят шедевры армянских композиторов. В театрах представят спектакли «мизери», «А хочешь, я выучусь жить…» и «Домик на окраине». В кинотеатрах будет демонстрироваться фильм «Холоп 3».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Народный артист РФ Олег Митяев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Народный артист РФ Олег Митяев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фестивали

На набережной реки Миасс в Челябинске 6 июня пройдет главный концерт 50-го Ильменского фестиваля авторской песни. С 13:00 до 18:00 на сцене возле «Арт-сквера» выступят авторы из разных городов России, а в 18:30 начнется выступление народного артиста РФ Олега Митяева. После этого пройдет награждение лауреатов и дипломантов фестиваля. В 20:30 начнется гала-концерт «Голос России».

7 июня на сцене возле «Арт-сквера» в 12:00 начнется гала-концерт областного детско-молодежного фестиваля авторской песни «Поющие дворы», в 13:00 — выступление лауреатов и дипломантов конкурсов. Закрытие Ильменского фестиваля состоится в 15:00 с участием детского хора студии Олега Митяева.

Концерты

В зале камерной и органной музыки «Родина» 6 июня пройдет перформанс-читка повести Александра Пушкина «Метель». Вечер будет сопровождаться музыкальными иллюстрациями Георгия Свиридова в исполнении пианиста Романа Севостьянова. Рассказчиками выступят Ирина Головина и Святослав Хазов, концерт дополнит студия исторических танцев «Гаттака». Стоимость билета от 600 до 1 тыс. руб. 6+

Во Дворце культуры железнодорожников 8 июня состоится особенный концерт челябинского ансамбля «Ариэль». Программа, получившая название «Храни меня, дождь», посвящена памяти руководителя, композитора и души коллектива — Ростислава Геппа. Зрители услышат такие шлягеры, как «В краю магнолий», «Заповедные места», «Старая пластинка» и другие хиты. Стоимость билета от 1,1 тыс. до 3 тыс. руб. 12+

В концертном зале им. Прокофьева 10 июня состоится вечер классической музыки «Солнце Армении». Скрипач Карэн Шахгалдян и пианистки Армине Григорян и Сона Барсегян представят шедевры армянских композиторов. В программе прозвучат произведения Арама Хачатуряна, Арно Бабаджаняна, Левона Сарьяна и Эдуарда Мирзояна, включая фрагменты из балетов «Счастье», «Гаяне» и «Спартак». Стоимость билета от 600 до 1,2 тыс. руб. 6+

В театре драмы им. Наума Орлова 10 июня выступит певец, музыкант и композитор Кай Метов. Артист представит сольную программу, наполненную лирическими мелодиями и глубокими текстами. На концерте прозвучат такие хиты, как «Position №2», «Вспомни меня», «Роза чайная» и «Где-то далеко идут дожди». Стоимость билета от 2,7 тыс. до 5,5 тыс. руб. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант и певец Кай Метов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Музыкант и певец Кай Метов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Спектакли

В mini театре 7 июня представят премьеру спектакля «мизери» по роману Стивена Кинга. Внезапная встреча популярного писателя Пола Шелдона со своей поклонницей Энни Уилкс неожиданно оборачивается борьбой за выживание, свободу творчества и попыткой остаться собой. Стоимость билета 1 тыс. руб. и 1,2 тыс. руб. 18+

В Молодежном театре 11 июня покажут премьеру спектакля «А хочешь, я выучусь жить…». Главная героиня Надя возвращается после тюрьмы и сталкивается с новой реальностью, которая не принимает ее. Она жаждет получить любовь семьи, но в ответ ей — только отчуждение. Среди людей, проживающих нормальную жизнь, Надя чувствует себя чужой. Стоимость билета 1 тыс. руб.

В «Новом художественном театре» 12 июня покажут «Домик на окраине» по пьесе Алексея Арбузова. Это история о людях, на долю которых выпали трудные испытания военного тыла, переплетении судеб, вынужденном взрослении на фоне ужасающих событий войны. Стоимость билета 500–700 руб. 16+

Кино

В челябинских кинотеатрах с 11 июня будет демонстрироваться фильм «Холоп 3». Супруги Лена и Борис Вяземские разводятся и продают семейную компанию. Только их дети совсем не хотят, чтобы их семья распалась. Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде. Лена и Борис отправятся на перевоспитание в эпоху Петра I: морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое прошлое и осознать важность семи. В главных ролях: Милош Бикович. Кристина Асмус, Павел Прилучный. 12+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Милош Бикович

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Актер Милош Бикович

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ольга Воробьева