Мэрия Златоуста просит разорвать контракт с обслуживающей газовые сети компанией

Администрация Златоуста подала иск к ООО «Уральская газовая служба-Финанс», обслуживающему газораспределительные сети в городе. Мэрия просит разорвать контракт на безвозмездное пользование объектами, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

Контракт стороны подписали в 2022 году. Администрация Златоуста хочет после разрыва соглашения обязать компанию вернуть сети комитету по управлению имуществом мэрии в течение двух недель после вступления решения в силу. Кроме того, в случае удовлетворения иска предприятие также должно передать проектно-техническую документацию на газопроводы и ключи от газорегуляторных пунктов. Заявление оставлено без движения до 5 июля.

По данным СМИ, ООО «Уральская газовая служба-Финанс» обслуживает в Златоусте 500 км газовых сетей с 2022 года. Разорвать контракт администрация решила из-за продолжающихся аварий на сетях и отказов компании подключать жителей к ним. Раньше это было невозможно, так как не находились организации, готовые обслуживать объекты, подчеркивают в средствах массовой информации. Но уже несколько десятков километров передали ООО «Златоустгазстрой».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Уральская газовая служба-Финанс» зарегистрировано в Челябинске в 2021 году. Совладельцами являются Данила Быстров, Алексей Гашков и Михаил Салатун, генеральным директором — Данила Быстров. Последний раз финансовые результаты компания раскрывала в 2022 году. Тогда ее выручка составила 1,9 млн руб., чистая прибыль — 213 тыс. руб.

Виталина Ярховска