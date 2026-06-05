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В Татарстане объем торгов стройматериалами за первый квартал составил 3 млрд

В Татарстане объем торгов строительными материалами за первый квартал этого года составил 3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя республики.

Вопросы ценообразования в строительстве обсудили на расширенном заседании Правления Союза строителей Татарстана.

Как сообщил директор Казанского филиала «Биржи ЦТС» Дмитрий Золотов, механизм биржевой торговли помогает формировать рыночные ценовые индикаторы и повышать прозрачность закупок.

Анна Кайдалова