НОВИКОМ расширяет партнерство с Дальним Востоком

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) заключил соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Стороны закрепили договоренности на полях международного форума ПМЭФ-2026. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора Корпорации по привлечению инвестиций Кирилл Каменев и старший вице-президент банка НОВИКОМ Максим Розов.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

НОВИКОМ и КРДВ планируют объединить усилия для укрепления экономического потенциала региона, развития малого и среднего бизнеса и реализации мер господдержки промышленности. Особое внимание будет направлено на поддержку инициатив, реализуемых резидентами преференциальных режимов, а также разработку комплексных финансовых решений для предприятий ведущих отраслей промышленности.

«НОВИКОМ традиционно поддерживает промышленные и инфраструктурные проекты. Сотрудничество с корпорацией позволит нам расширить линейку финансовых продуктов для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике, в том числе для резидентов территорий опережающего развития, Свободного порта и Арктической зоны Российской Федерации. Мы готовы предлагать предприятиям региона выгодные условия кредитования, а также участвовать в реализации инвестиционных программ с использованием мер господдержки», — подчеркнул Максим Розов.

Соглашение предусматривает создание рабочих групп, которые будут вырабатывать совместные решения в части инновационного развития промышленного комплекса региона, технического перевооружения и модернизации предприятий в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне России. Целью партнерства также является формирование положительного имиджа и

инвестиционной привлекательности территорий среди представителей российских и иностранных деловых кругов.

«Финансовая доступность — ключевой фактор для запуска новых производств, логистических центров, туристических объектов и других проектов на Дальнем Востоке и в Арктике. Наши резиденты — около 4 тыс. компаний — нуждаются в оборотном и инвестиционном кредитовании. Сотрудничество с НОВИКОМом позволит предложить инвесторам дополнительные возможности для привлечения финансирования. Мы планируем совместно с банком проводить консультации, обучающие мероприятия и адресно сопровождать проекты на всех стадиях – от получения статуса резидента до выхода на операционную прибыль. Кроме того, стороны будут обмениваться аналитической информацией, что повысит эффективность реализуемых проектов», — сказал Кирилл Каменев.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) — государственный институт, подведомственный Минвостокразвития России. Организация создает благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов, обеспечивает применение резидентами налоговых льгот и административных преференций. При помощи корпорации предприниматели могут взять в льготную аренду землю и производственные площади, получить помощь с инфраструктурным обеспечением и привлечением сотрудников. Также КРДВ контролирует исполнение социальных программ развития образования и подготовки кадров, инициатив по повышению уровня жизни людей и реализации демографических программ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Форум с 1997 года ежегодно собирает представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»