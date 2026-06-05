Жителя Пермского края будут судить в Уфе за мошенничество

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 22-летнего жителя Пермского края, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый онлайн вступил в организованную группу в качестве курьера.

Под предлогом размещения средств на «безопасный» счет он похитил у шести пенсионеров из Пермского края и Башкирии более 4,4 млн руб., часть которых перевел на указанные мошенниками банковские счета.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова