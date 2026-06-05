ММК будет сотрудничать со Сбером в сфере искусственного интеллекта

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Анатолий Попов подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет. Договор предусматривает совместную работу в области искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба предприятия.

Стороны будут сотрудничать в направлении развития технологий искусственного интеллекта и комплексного банковского обслуживания. Кроме того, на заводы ММК будут внедрять современные инструменты управления финансовыми ресурсами, а их операционную эффективность собираются повышать с помощью оптимизации бизнес-процессов.