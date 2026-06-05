Двоих нижегородцев обвинили в мошенничестве с субсидией на развитие фермы

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении руководителя животноводческой компании из Нижнего Новгорода и предпринимателя. Следствие полагает, что они похитили бюджетную субсидию на развитие фермерского хозяйства, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела нижегородец убедил знакомого из Шарангского округа зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и заключил с ним фиктивный договор о покупке 47 коров и техники для фермы. Затем они обратились за бюджетной субсидией и получили 1,7 млн руб., которые предполагаемые подельники обналичили и поделили, отметили в МВД.

Руководитель сельхозпредприятия отпущен под запрет определенных действий, предприниматель — под подписку о невыезде. Им может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Владимир Зубарев