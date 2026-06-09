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By Kaori

Нишевая парфюмерия и косметика

By Kaori — бренд нишевой парфюмерии, ароматов для дома и косметических средств по уходу за кожей и волосами. Основан в 2019 году парфюмером и блогером-миллионником Юлией Вельчевой-Лутак и ее мужем Дмитрием. Компания занимается аромадизайном коммерческих и частных пространств и называет диффузоры своим флагманским продуктом. Бестселлерами являются: интерьерный аромат Dubai; парфюмы Italy и Posh. Штаб-квартира компании и основное производство находятся в Санкт-Петербурге.

Фото: By Kaori

Фото: By Kaori


Энциклопедия русской красоты

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