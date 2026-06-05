Государство получило акции миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод»

Росимущество приобрело право распоряжения 8,44% акций ОАО «Соликамский магниевый завод», следует из раскрытия обществом информации о существенном факте. Как указывается в документе, речь идет о 8,44% акций, они перешли в собственность государства на основании решения арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, ранее Семнадцатый апелляционный арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии пакетов миноритариев в пользу государства. Он установил, что приватизация предприятия в 1990-е годы прошла незаконно, поэтому все последующие операции с ценными бумагами недействительны. Во время судебных споров с частью миноритариев были заключены соглашения, по которым они передали акции за выплату, равную их рыночной стоимости. Этому спору предшествовал другой процесс, в результате которого были удовлетворены требования прокуратуры об обращении в собственность государства 89,4% акций, которые принадлежали Петру Кондрашеву и его деловым партнерам.

Миноритарии, Мосбиржа и Центробанк пытались оспорить решение в Верховном суде, но он не принял жалобы к рассмотрению.

ОАО «СМЗ» — старейший из ныне действующих магниевых заводов в мире. На его долю приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Выручка предприятия за прошлый год составила 9,435 млрд руб., чистый убыток — 3,2 млрд руб.