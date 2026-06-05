11% жителей Ижевска продлят выходные на День России за счет отгулов и отпуска

Каждый девятый опрошенный житель Ижевска намерен продлить выходные на День России, 12 июня, за счет отгулов и отпуска. Как следует из опроса от сервиса SuperJob, 59%, напротив, планируют ограничиться официальные выходными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Мужчины чаще женщин планируют брать дополнительные выходные: 12% против 10%. Респонденты в возрасте до 35 лет реже тех, кто старше, намереваются продлевать праздники — 7% и 15% соответственно. Среди горожан с высшим образованием планируют взять отгулы или отпуск 18% опрошенных, со средним профессиональным образованием — 7%.