Прокуратура Набережных Челнов выявила задолженность по заработной плате перед сотрудниками ООО «РБР 16» в размере 98 млн руб. Работникам не выплачивали зарплату за период с декабря прошлого года по апрель 2026 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане стройкомпанию обязали выплатить работникам долг в 98 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане стройкомпанию обязали выплатить работникам долг в 98 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего работодатель задолжал 23 млн руб. 121 сотруднику, в том числе 18 уволенным. Также выявили задолженность перед 591 работником дочерних компаний на сумму свыше 75 млн руб.

После внесения представления и возбуждения административного дела предприятие погасило задолженность.

ООО «РБР 16» зарегистрировано в Набережных Челнах и работает с 2014 года. По данным Rusprofile, компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. За прошлый год выручка организации снизилась до 3,87 млрд руб. (на 61% к 2024 году), при этом чистая прибыль выросла с 68,2 млн руб. до 82,4 млн руб.

Анна Кайдалова