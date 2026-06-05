Нижегородская мэрия не готова менять оленя на городском гербе на Чебурашку

Администрация Нижнего Новгорода не готова менять оленя, изображенного на гербе города, на Чебурашку. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее медиа-продюсер Юлия Харитонова направила на имя главы города Юрия Шалабаева обращение, в котором предложила временно разместить на гербе Нижнего Новгорода Чебурашку. В обращении говорится, что по одной из городских легенд в 1966 году именно в Нижнем Новгороде (Горьком) Эдуард Успенский придумал образ мультипликационного героя. В честь 60-летия этого события Юлия Харитонова предложила на время изменить городской герб без внесения необходимых поправок в устав.

В ответ на это обращение в администрации города напомнили, что у герба Нижнего Новгорода есть своя древняя и глубокая история. За его основу взят исторический герб губернского города Нижнего Новгорода, утвержденный 16 августа 1781 года. Кроме того, существующий герб является официальным символом города, что закреплено в городском уставе.

По мнению городских чиновников, «прописка» Чебурашки в Нижнем Новгороде может быть выражена иначе: через арт-объекты, культурные мероприятия, граффити и др. Кроме того, администрация города не может по своему усмотрению использовать образ мультипликационного персонажа, так как на него существуют авторские права.