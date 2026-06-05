На ПМЭФ впервые прошел летний показ универмага ДЛТ

В атриуме ДЛТ состоялось традиционное DLT Fashion Show — в этом году событие впервые включили в программу Петербургского международного экономического форума. Креативная команда представила 70 мужских и женских образов из весенне-летних коллекций Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Saint Laurent, Chloe, Valentino, Jil Sander, Dries Van Noten, Maison Margiela и других брендов, представленных в универмаге. Фешен-шоу затронуло несколько стилистических сценариев: от гардероба для формального мероприятия до повседневных образов для теплого сезона. Все вещи с подиума доступны для покупки в ДЛТ и онлайн на сайте ЦУМа с оплатой после примерки. Доставка с примеркой работает в Москве, Петербурге и еще 13 городах России.

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