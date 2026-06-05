Алексей Русских: «Экономика переходит на системную работу»

Третьего июня в Санкт-Петербурге открылся ежегодный международный экономический форум (ПМЭФ-2026). Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в интервью «Ъ» рассказал, на развитии каких направлений промышленности планируется сосредоточиться, и какие у главы региона ожидания от форума.

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— В вашем отчете за 2025 год, адресованном региональному заксобранию, вы говорите о двух ключевых факторах, которые определяют развитие Ульяновской области на ближайший год. Первый из них — переход от антикризисного управления к долгосрочному планированию, системному росту. За счет чего этот рост будет обеспечиваться?

— Действительно, с 2022 года мы жили в новой реальности, где были разрушены логистические цепочки, введены санкции, а западный капитал как по команде остановил заводы и ушел. Как вы правильно сказали, это был период кризисного управления, и мы успешно с ним справились: создали новые логистические цепочки, переориентировались на дружеские страны, в первую очередь, на Китай, на Беларусь, у нас с ними подписано много соглашений. Мы первые открыли логистический поезд из Китая именно в Ульяновск. Он приходил и обеспечивал все наши промышленные предприятия всем необходимым сырьем, материалами, различным оборудованием. И он до сих пор существует. Мы запустили все промышленные предприятия, заместили капитал сейчас практически на всех этих заводах, их более десяти таких крупных, которые были остановлены. Сейчас там везде российские эффективные собственники. Практически все производства уже запущены.

— Получается, экономика перестроилась?

— Да, и сейчас осуществляется переход уже на системную работу, на новые рельсы роста, как я это называю. Мы работаем на стратегию до 2036 года и в соответствии с ней мы будем действовать дальше. Мы понимаем, что делать, как делать, куда развиваться, какие перспективные направления отраслей промышленности, в первую очередь, целесообразно развивать в нашем регионе.

— О каких перспективных направлениях, которые заложены в стратегию развития до 2036 года, идет речь?

— Исторически локомотивами экономики Ульяновской области были и есть авиастроение и автомобилестроение. Крупнейшая производственная площадка по производству самолетов — «Авиастар» — сейчас показывает неплохие результаты. Если пять лет назад за год собирали полсамолета, то сейчас — семь. В этом году будем «штурмовать» отметку в 9 самолетов. Благодаря президенту России Владимиру Путину и его решениям принята программа по техническому перевооружению нашего флагмана. Более 40 млрд руб. будет вложено в покупку новых станков, нового оборудования, что, соответственно, позволит увеличить выпуск. Ульяновский автомобильный завод — единственный автомобильный конвейер, который не останавливался в 2022 году. Все 40 тыс. автомобилей, как и планировалось, были тогда выпущены. Руководство компании Solers благодаря слаженной работе выстроило новые логистические маршруты, импортозаместило необходимые детали, узлы, которые лимитировали все другие автомобильные заводы. Сейчас завод продолжает работать, но уже не опираясь на старый модельный ряд. Так, например, выпускается целое семейство пикапов: SТ6, SТ8, ST9/ К концу года планируется выпуск джипа на базе пикапа ST9. Освоена целая линейка грузовых автомобилей — от 3 до 16 т. Выпускается небольшой коммерческий автомобиль Argo — полуторатонник, который наверняка интересен малому бизнесу для подвоза продукции в торговые точки, для снабжения предприятий. В целом завод развивается очень динамично. Создано новое штамповочное производство, в планах строительство нового покрасочного цеха, который позволит красить крупногабаритные автомобили вплоть до автобусов. Запущено целое производство блоков управления двигателем, производство пассивной защиты: ремней и подушек безопасности.

— Какие крупные направления развиваются во втором по величине городе Ульяновской области — Димитровграде?

— Там завершается строительство атомного реактора на быстрых нейтронах, что даст мощнейший импульс развитию науки, в первую очередь, ядерной науки, производству фармацевтической продукции на базе изотопов, что опять же даст стимул к развитию экономики.

— В отчете в качестве еще одного приоритета называется системное сбережение жителей региона. Что делается для выполнения этой задачи уже сейчас?

— Пока мы, к сожалению, не преодолели тренд на сокращение численности населения. Смертность по-прежнему превышает рождаемость. Есть отток молодежи из региона, но по сравнению с 2020 или 2021 годом отток существенно снизился, так как создаются высокооплачиваемые, высокотехнологичные рабочие места. В целом уровень жизни растет, в том числе с точки зрения охраны здоровья. В сельских районах построено 49 ФАПов, отремонтированы практически все поликлинические отделения, которые у нас в регионе существуют. Закупается новое оборудование. Только в прошлом году закуплено порядка 200 единиц нового медицинского оборудования. Приобретены новые автомобили скорой медицинской помощи, автомобили для доставки пациентов из отдаленных районов. Согласно статистике, средняя продолжительность жизни увеличилась на 2,5 года — до 73 лет. Задача стоит увеличить показатель до 78 лет. Я уверен, с таким позитивным трендом мы эту задачу решим. Благодаря решениям и действиям минздрава Ульяновской области, снизилась смертность по онкологическим, сердечно-сосудистым заболевания, а это основные заболевания, которые существенно влияют на уровень смертности. Кроме того, заботимся о семьях. Поддерживаем наши, российские, исторические ценности: крепкую семью, заботу о детях, многодетность. За 5 лет количество многодетных семей увеличилось с 15 тыс. до 18 тыс. семей.

— Если говорить об инвестициях, по региону сохранилась положительная динамика по инвестициям именно в основной капитал. При этом в целом по стране показатель за минувший год снизился. С чем связан рост в Ульяновской области? И каких новых инвесторов вы ждете?

— Мы приветствуем новых инвесторов, которые приходят в регион. У нас созданы очень даже благоприятные условия в особых экономических зонах. Мы применяем комбинированные подходы с точки зрения налогообложения, чтобы инвестор в реальные сроки мог вернуть свои инвестиции и дальше развиваться. В регионе действуют Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», индустриальный парк «Заволжье». Более 40 предприятий там уже открылись, и строятся новые. Помимо налоговых преференций мы строим за счет региона производственные площади, которые сдаем в льготную аренду. Таким образом, сокращается инвестиционный цикл — инвесторам не нужно заниматься капитальным строительством, достаточно привезти оборудование и установить его. Мы помогаем предприятиям, которые занимаются техперевооружением, получать льготные кредиты и займы. У нас для этих целей есть региональный фонд развития промышленности, мы сотрудничаем с федеральным фондом. Организуем бизнес-миссии для предприятий, стараемся помочь им со сбытом продукции. За последние несколько лет мы посетили около двадцати пяти регионов и 11 дружественных стран с бизнес-миссиями. Такая работа действительно приносит очень позитивные результаты — выявлено около 1600 новых кооперационных цепочек, заключены договоры, и по ним ведется работа.

— Планируются ли проекты государственно-частного партнерства?

— Мы занимаем гибкую позицию по этому вопросу. Если это выгодно региону, то почему нет.

— Мы уже немного поговорили про международную кооперацию. На каком этапе проект Средняя Волга — Каспий — Персидский залив?

— Этот проект мы активно продвигаем последние четыре года, он является составной частью логистического маршрута Север — Юг. Буквально две недели назад был организован форум Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив. В рамках этого форума прошли дискуссии, круглые столы работали, подписано соглашение о создании единого логистического оператора, который будет предоставлять экспортерам уникальные меры поддержки и уникальные тарифы. Это проект долгосрочный, предусматривающий серьезную работу с российскими и азербайджанскими железными дорогами, с логистическими компаниями. Если смотреть статистику, то из года в год увеличивается товарооборот с соседними странами и ближним Востоком. С Ираном идет торговля стройматериалами. Более 70 тонн отделочных материалов из Ирана поступили в новый распределительный центр в Ульяновске, после чего продукция была направлена в регионы ПФО: Башкортостан, Татарстан, Мордовию, Оренбургскую и Пензенскую области. Маршрут Север — Юг даст возможность выйти поволжским производителям, да и не только, выход в Персидский залив, на Восток, в Индию и Китай. Это огромнейший рынок.

— Ульяновская область среди прочего традиционно сильна в сельском хозяйстве. Планируется ли увеличение продукции АПК? Какие отрасли сельского хозяйства перспективные? Если я не ошибаюсь, планируется вовлечь в оборот более 70 тыс. га земли. Какой механизм вовлечения этих угодий?

— Сельское хозяйство также показывает очень хорошие результаты. В 2025 году мы побили абсолютный рекорд — собрали 2 млн 160 тыс. т зерна. В этом году сезон начался неплохо, весной были благоприятные условия, сев завершили, по минеральным удобрениям никаких проблем нет. Надеюсь, в этом году вновь побьем рекорд. Кроме того, в прошлом году мы вышли на рекордную урожайность — в среднем 34,8 центнера с га, что обеспечило нам рост 116% по продукции сельского хозяйства. Сейчас особое внимание уделяем животноводству. Есть перспективы развития молочного животноводства. Наши инвесторы пока ждут более льготных ставок по кредитам. Смотрим на более глубокую переработку, так как с открытием логистического маршрута Север — Юг ставим задачу отгружать не зерно, а продукт более глубокой переработки. В планах построить новый современный терминал с компанией «Содружество», у нас подписано соглашение. Будет построена оптовая инфраструктура. Все это обеспечит развитие сельского хозяйства, потому что будет обеспечивать сбыт продукции по хорошим ценам.

— Вы приехали на ПМЭФ большой делегацией. Какие у вас ожидания от форума?

— Мы традиционно являемся активными участниками Петербургского международного экономического форума. В ходе него проводится большое количество переговоров, приобретаются новые контакты, заключаются соглашения. Форум в этом году — не исключение. В первый же день подписали два соглашения на общую сумму более 1,7 млрд руб. — о строительстве крупного семеноводческого хозяйства и о развитии производства автокомпонентов. Думаю, по итогам форума общая сумма подписанных соглашений достигнет 100 млрд руб.

Беседовал Александр Щелканов