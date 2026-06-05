В Оренбуржье запустят логистический центр Wildberries в 2027 году

На ПМЭФ-2026 губернатор Оренбургской области подписал соглашение с основательницей Wildberries Татьяной Ким о запуске логистического центра маркетплейса в регионе. Его работа начнется в 2027 году.

Как отметил Евгений Солнцев, Оренбуржье должно стать логистическим хабом для страны, поскольку имеет географически выгодное расположение между Европой и Азией. Через регион проходит самый короткий путь в Китай и Ближнее Зарубежье.

Другой документ, который подписал губернатор с Татьяной Ким, — соглашение о начале совместного проекта для комплексной поддержки предпринимателей «Платформа роста». Бизнесмены области смогут увеличить число своих продаж и расширить географию поставок, конкурировать с другими регионами и получить новые возможности для развития своей деятельности.