Министр труда Южной Кореи призвал хайтек-гигантов поделиться прибылью от ИИ

Министр занятости и труда Южной Кореи Ким Юн Хон призвал национальные технологические компании делиться прибылью, которую они получают из-за бума искусственного интеллекта (ИИ), с поставщиками, субподрядчиками и сотрудниками. Он сказал об этом в интервью Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ким Юн Хон

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Ким Юн Хон

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Господин Ким считает, что «огромная прибыль местных лидеров по производству чипов для ИИ, таких как Samsung Electronics, может вести к росту неравенства». По его мнению, правительство, корпорации, их поставщики и профсоюзы должны начать обсуждение распределения «избыточной прибыли» и сокращения разрыва между гигантами и компаниями меньшего размера. «Нам нужны новые правила для распределения путем общественного диалога»,— заявил господин Ким.

Как пишет Reuters, некоторые критики уже назвали предложения господина Кима «коммунизмом». Сам министр предпочитает называть это «реинвестированием средств, позволяющим развивать бизнес поставщиков крупных корпораций, привлекать талантливых специалистов и повысить конкурентоспособность страны».

Южнокорейские производители полупроводников, такие как Samsung и SK Hynix, существенно выигрывают от спроса на ИИ-чипы — в мае капитализация каждой из них преодолела отметку $1 трлн.

Яна Рождественская