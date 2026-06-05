Нижегородский аэропорт «Чкалов» хочет запустить посадку пассажиров по биометрии

Международный аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты регионов») направил в правительство РФ заявку на участие в эксперименте по посадке пассажиров на самолет по биометрии. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С 1 июня 2026 года пилотный проект по использованию биометрических данных при посадке пассажиров запущен на рейсах авиакомпании «Аэрофлот» между аэропортами «Шереметьево» (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург).

Планируется, что после проведения подготовительных мероприятий по установке и настройке нового оборудования пилотный проект будет запущен на рейсах «Аэрофлота» в аэропорту «Чкалов».

Как писал «Ъ-Приволжье», сейчас Нижегородская область принимает участие в пилотном проекте по посадке пассажиров на поезда в Москву. Кроме того, оплата проезда по биометрии действует в нижегородском метро.

Андрей Репин