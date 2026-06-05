«Автодор» начнет рассылать SMS и звонить уставшим водителям

Госкомпания «Автодор» разрабатывает основанную на ИИ систему, которая будет автоматически выявлять уставших водителей. Об этом «Известиям» на ПМЭФ-2026 рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Система, по его словам, будет «видеть» машины, которые, к примеру, виляют на дорогах, или долго едут без остановки. «Мы же всех видим - по номеру есть информация,— пояснил господин Петушенко.— Сейчас отрабатываем систему информировать таких водителей через SMS, через звонок или дорожное табло». Когда новая система заработает — неизвестно.

Основная часть аварий, заметил глава госкомпании, происходит из-за невнимательности и усталости водителей. Вячеслав Петушенко напомнил, что в 2024 году на платных дорогах начала наноситься «музыкальная» разметка (поперечные шумовые полосы, во время проезда по которым кузов машины вибрирует), цель которой — не дать засыпающему водителю съехать с дороги.

Иван Буранов