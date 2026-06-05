Акционеры ТМК утвердили решение не платить дивиденды за 2025 год
Акционеры «Трубной металлургической компании» (ТМК) на годовом собрании утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, следует из сообщения компании.
Дивидендная политика ТМК привязана к чистой прибыли по МСФО. Компания завершила 2025 год с чистым убытком в 24,6 млрд руб. По итогам 2024 года ТМК также не начисляла дивиденды. Последняя выплата акционерам была за 2023 год — 9,51 руб. на бумагу.
Помимо вопроса по дивидендам, акционеры избрали на собрании девять членов совета директоров. Состав не раскрывается. ТМК — крупнейший производитель труб в России. По миру компания входит в тройку лидеров.