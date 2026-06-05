Приставы помогли владельцу охраняемых земель Сосновского района очистить участок

Действия приставов Сосновского районного отделения ГУ ФССП России по Челябинской области вынудили владельца особо охраняемых природных территорий очистить земли от мусора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Свалку на участках общей площадью 51 тыс. кв. м во время выездной проверки обнаружили сотрудники государственного бюджетного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Установлено, что на землях Харлушевского заказника хранятся поддоны, профнастил, доски, будка. Территория также захламлена гнилой капустой. После обследования ГБУ возбудило в отношении собственника дело по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны на особо охраняемых природных территориях), ему был назначен административный штраф.

Когда учреждение вновь приехало с проверкой, выяснилось, что нарушения не были устранены. ГБУ обратилось в Сосновский районный суд, желая обязать собственника земель ликвидировать свалку. Иск был удовлетворен, однако владелец участков не собирался исполнять решение суда. Его вызвали в отделение приставов и назначили исполнительский сбор, предупредив об административной ответственности. Кроме того, должнику запретили выезжать за границу. После этих мер местный житель занялся уборкой на землях. Исполнительное производство окончено, со счетов гражданина взыскан исполнительский сбор.

Виталина Ярховска