Губернатор Оренбуржья на ПМЭФ представил стратегию экономического развития региона

На площадке ПМЭФ-2026 губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев представил стратегию экономического развития Оренбуржья, определяющую развитие до 2036 года. В ее основе — предложения жителей, а также территориальные преимущества, сообщает глава в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото Telegram-канал Евгений Солнцев Фото: Фото Telegram-канал Евгений Солнцев

По словам Евгения Солнцева, подготовкой документа занимались почти год. Ключевая задача — развитие не только добычи нефти и газа, но и переработки углеводородов. Также расширение потенциала смежных отраслей: машиностроение, транспорт, строительство и химическая промышленность. Для этого в 2027 году запланирован запуск промышленного технопарка «Победа».

«Отдельное внимание — освоению литиевых ресурсов региона. Литий является стратегически важным элементом для ряда высокотехнологичных производств. Регион обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве, лидер по выращиванию твердых сортов пшеницы. Переходим к решению новой задачи — от экспорта сырья к экспорту продуктов с высокой добавленной стоимостью. Усиливаем позиции в переработке подсолнечника. Оренбургское масло уже знакомо на рынке Китая. Имеется потенциал нарастить объемы и расширить географию поставок. Двигаемся в этом направлении», — заявил губернатор Оренбуржья.

Также планируется приступить к производству лекарственных препаратов в промышленных масштабах и создать в Оренбуржье фармацевтический кластер. Евгений Солнцев отмечает, что регион должен стать производственным узлом для международного бизнеса, открывая дорогу в Россию. Оренбургская область нацелена на сотрудничество и расширение связей с Китаем, Индией, Казахстаном и Узбекистаном. На территории ОЭЗ международный холдинг API готовится начать строительство завода по производству контрольно-измерительных приборов.

Руфия Кутляева