В Нефтекамске загорелась крыша многоквартирного дома

В Нефтекамске загорелась кровля многоквартирного жилого дома по переулку Кувыкина, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Башкирии. Пожарные эвакуировали 69 человек, из них семеро детей. По предварительной информации, пострадавших нет.

Пожар локализовали на площади 2 тыс. кв. м. Отмечается, что тушение осложняют конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка.

В ликвидации пожара участвуют около 50 человек и 17 единиц техники.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. На место выехал исполняющий обязанности прокурора Нефтекамска Айнур Ханов.

Майя Иванова