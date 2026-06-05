В Прикамье существенно вырос уровень преступности среди несовершеннолетних

О росте количества преступлений сообщается в докладе уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой, который будет представлен законодательному собранию региона. Как указывается в документе, всего за 2025 год несовершеннолетние совершили 815 правонарушений: на 51,5% больше, чем годом ранее. Количество детей, привлеченных к уголовной ответственности, выросло с 448 до 483.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В общей структуре преобладают имущественные преступления. При этом подчеркивается серьезный рост противоправных действий в сфере незаконного оборота наркотиков: за год их количество увеличилось с 16 до 174. В 2,3 раза (до 54 случаев) выросло количество мошеннических действий. Абсолютное большинство из них совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Более чем вдвое выросло количество преступлений, совершенных группой лиц (рост с со 164 до 347 преступлений).

Увеличилось и число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. В количественном выражении лидируют действия против половой неприкосновенности, за год таких случаев стало больше на 57,7% (рост с 300 до 473). Также выросло число преступлений, связанных с изготовлением и оборотом детской порнографии (с 23 до 87). В то же время снизилось количество фактов умышленного причинения вреда здоровью, в том числе и тяжкого.