Собственники СНТ в Завьяловском районе жалуются на разбитую большегрузами дорогу

Собственники участков в трех СНТ в Завьяловском районе Удмуртии пожаловались на разбитую большегрузами дорогу, которая стала частью подъездных путей для застройщика близлежащего логистического центра. Об этом сообщили в отделении «Народного фронта» в республике.

«В 1993 году участки возле деревни Большой Веньи были просто полем без инфраструктуры. За 30 лет садоводы обустроились и добросовестно обслуживали дорогу к товариществам: отсыпали и чистили за свой счет»,— говорится в сообщении.

Путь между СНТ «Успех», «Успех-2» и «Вишневый» построили владельцы участков за счет членских взносов. Дороге присвоили статус общего пользования два года назад.

Большегрузы, использующие ее в качестве объездного пути к месту строительства логистического хаба, привели ее в непригодное состояние. «Рейсовый и школьный автобусы отказываются ездить по колеям и выбоинам <...> а экстренные службы по такой дороге могут и не доехать»,— говорят жители.

В товариществах 400 участков и почти 1 тыс. владельцев. В прокуратуру Удмуртии и администрацию Завьяловского района отправлены обращения.