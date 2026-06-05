Зарубежные СМИ: Что происходит на Кубе после введения санкций США?

Сразу после войны с Ираном Дональд Трамп собирается сменить режим на Кубе. Когда США разберутся с конфликтом на Ближнем Востоке, они сделают «небольшую остановку на обратном пути», заявил глава Белого дома журналистам. Накануне Вашингтон ввел санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. В списки также попали его жена и родственники Рауля Кастро — бывшего лидера острова. Белый дом продолжает оказывать давление на Кубу с начала 2026 года. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Norlys Perez / Reuters Фото: Norlys Perez / Reuters

Мигель Диас-Канель — первый кубинский лидер, который не носит фамилию Кастро, напоминает CBS News. После прихода к власти в 2018 году он обещал модернизировать социальную и экономическую модель Кубы. Однако при нем остров погрузился в худший кризис своей новейшей истории, и ситуация усугубилась санкциями, которые ввела администрация Трампа, отмечает издание.

В санкционные списки также попала туристическая отрасль, пишет газета Nuevo Herald, в том числе агентство Amistur Cuba. Туроператоры этих компаний больше не смогут сотрудничать с американскими банками и фирмами, а также совершать любые транзакции.

Ограничения и блокада острова уже отпугнули зарубежных туристов, отмечает Politico. Нехватка энергии и постоянные отключения электричества стали обычным явлением на Кубе. Из-за этого иностранцы стали обращаться к другим направлениям.

Кроме того, топливная блокада США остановила по всей стране государственные мусоровозы, пишет Associated Press. За последние месяцы отходы скопились почти на каждом углу Гаваны — из-за чего 2 млн кубинцев живут с целыми горами мусора. В центре города и на его окраинах водители лавируют между кучами на дорогах. А все, что скопилось на тротуарах, жители сжигают. Это вызывает опасения у представителей здравоохранения, поскольку в воздух поднимается токсичный дым, пишет агентство. Ситуация может ухудшиться: на лето приходится пик жары, из-за которой могут размножаться заразные мухи и комары. Кроме того, скоро на острове начнется сезон ураганов — они поднимут все горы мусора в воздух, подытоживают собеседники Associated Press.