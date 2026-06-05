В центре Тюмени построят итальянский отель Domina более чем за 3,5 млрд рублей

Четырехзвездочный многофункциональный гостиничный комплекс Domina Tyumen планируют построить в Тюмени, передает информационный центр правительства Тюменской области. Общая сумма инвестиций составит свыше 3,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Рабочую встречу для обсуждения проекта провели замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и гендиректор инвестиционного агентства региона Николай Пуртов с управляющим партнером «Домина Менеджмент» Владимиром Масловым. Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На встрече были подняты вопросы текущего статуса проекта, сроков получения разрешения на строительство и дальнейших этапов реализации.

Отель будет построен на улице Максима Горького. В здании будет 15 этажей и 164 номера. Также на его территории будут работать SPA-комплекс, бассейн, фитнес-центр и ресторан. Будет создано 116 новых рабочих мест.

«Тюменская область последовательно укрепляет свои позиции как регион, комфортный для инвестиций и развития туристической инфраструктуры. Проект Domina Tyumen является примером долгосрочных вложений в качество городской среды и индустрию гостеприимства. Наша задача — обеспечить инвестору максимально эффективное сопровождение для своевременной реализации проекта»,— сказал Николай Пуртов.

Domina — основанный в 1991 году итальянский гостиничный бренд, принадлежащий Domina International, компании известного в сфере недвижимости и девелопмента предпринимателя Эрнесто Преатони. В России Domina Group представляет управляющая компания Domina Management: в стране отели сети работают в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Алтайском крае, Анапе и поселке Агой. Среди других стран — Италия, Германия, Египет и Куба.

Ирина Пичурина