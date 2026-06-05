В Татарстане с начала года зарегистрировали 253 происшествия, связанные с использованием газового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Госжилинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за пять месяцев произошло 253 инцидента с газом

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане за пять месяцев произошло 253 инцидента с газом

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

За пять месяцев зарегистрировали 34 случая отравления угарным газом, 13 человек погибли. Кроме того, в республике произошло 87 инцидентов из-за утечек газа по причине негерметичности газопроводов, 45 случаев связаны с нарушением тяги в дымоходах, 30 — с повреждениями дымоходов, еще 18 — с затоплением газопроводов.

Также в Татарстане произошло 24 пожара, при которых газовые службы отключали оборудование в пострадавших зданиях.

Больше всего инцидентов произошло в Казани (154 случая), далее следуют Бугульминский район (43 случая) и Альметьевский район (21 случай).

Анна Кайдалова