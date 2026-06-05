Суд взыскал 2,4 млн ущерба с астраханских «Теплосетей» за грязную почву в ЗАТО

Кассационный суд признал законным иск Росприроднадзора к компании «Теплосети» о взыскании компенсации за ущерб почвам на сумму свыше 2,4 млн руб. Загрязнение произошло на севере Астраханской области из-за утечки сточных вод, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росприроднадзор Фото: Росприроднадзор

Основанием стали жалобы жителей ЗАТО Знаменск на подтопление территории канализационными стоками. Инспекторы Нижне-Волжского управления Росприроднадзора во время проверки обнаружили сброс канализационных вод в районе гаражного кооператива «Лотос». Лабораторный анализ показал загрязнение почвы на участке площадью 635 кв. м. Ущерб экологии оценили в 2,4 млн руб.

Ведомство установило, что сети водоотведения находятся на балансе «Теплосетей», которые обязаны их содержать и ремонтировать. Компания проигнорировала досудебное требование возместить ущерб, и тогда Росприроднадзор обратился в арбитражный суд региона. Иск был удовлетворен, а вышестоящие инстанции оставили решение без изменений.

Нина Шевченко